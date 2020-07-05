شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طفل يبكي بعد سماع اسمه لأول مرة بعد زراعة قوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

بكى الطفل "حاكم" فرحا بعد سماع إسمه، بعدما تمت زراعة قوقعة له بمركز زراعة القوقعة بصحة الجوف.

وقال رئيس مركز القوقعة بصحة الجوف، استشاري جراحة الأذن وأعصاب الأذن الدقيقة وقاع الجمجمة الدكتور ربيع السبيلة، أنه منذ افتتاح مركز القوقعة بالجوف، عام 2016 تم زراعة 75 قوقعة، بتجهيز طاقم طبي متكامل.

وتابع "السبيلة" أن العمليات تمت بنجاح لفئات عمرية مختلفة، ويأتي ذلك بدعم من أمير منطقة الجوف ونائبه، وبدعم من وزير الصحة، وبمتابعة من قبل مدير الشؤون الصحية بالجوف.