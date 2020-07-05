شكرا لمتابعة خبر عن توفير ١٦ فندقاً ومطار دولي ومنتجعات في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن‎ مشروع البحر الأحمر سيشمل في مرحلته الأولى إنشاء 16 فندقاً؛ ستوفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر. ‏أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن‎ مشروع البحر الأحمر سيشمل في مرحلته الأولى إنشاء 16 فندقاً؛ ستوفر 3000 غرفة فندقية في خمس جزر. وأضافت أنه سيتم إنشاء منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيه، ومطار دولي مخصص للوجهة، وبنية تحتية لازمة تضم مرافق وخدمات لوجستية.

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