شكرا لمتابعة خبر عن قصة إصابة شخص يعاني من السمنة المفرطة تهاون في الإجراءات الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن قصة إصابة شخص يعاني من السمنة المفرطة، والذي تهاون في لبس الكمامة وتعقيم اليدين بعد لمس الاسطح أثناء التسوق.

وأوضحت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن حالته الصحية ساءت بشكل سريع ويتلقى العناية الطبية بالمستشفى حالياً.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ ليصل عدد الحالات النشطة في المملكة إلى 62357 حالة.