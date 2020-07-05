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شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك فهد وعدد من الأمراء داخل سيارة ببيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثّقت صورة تاريخية، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" داخل إحدى السيارات في العاصمة اللبنانية بيروت، عام 1384 هــ ، 1964 م .
وأوضحت الصورة، الملك فهد عندما كان أميرًا في المقعد الخلفي بالسيارة، ويجلس إلى جواره الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، وفي المقعد الأمامي الأمير فيصل بن فهد، "رحمهم الله جميعا ".
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