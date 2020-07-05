شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه وصل عدد الحالات النشطة في المملكة إلى 62357 حالة؛ فيما تم تسجيل 1980 حالة تعافي ليصبح إجمالي المتعافين 145236 حالة تعافي؛ بينما سجلت 58 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1916 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " نسجل حالات حرجة بأعداد تتأرجح مابين ٢٠٠٠ - ٢٥٠٠ حالة، والارتفاع من الأسبوع الماضي محدود، معظم الحالات مستقرة، وثلثا الحالات المنومة تعاني من أمراض مزمنة، نصفهم فوق ٦٠ عاماً فأكثر" .

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وأشار الدكتور "العبدالعالي" أن معظم الحالات الحرجة تستجيب للبروتوكلات العلاجية، لافتًا إلى أن نصف الحالات الحرجة في العناية المركزة هم فوق عمر ٦٠ عامًا؛ متابعًا:" لو اجتمع ١٠ أشخاص، أحدهم ملتزم بالسلوكيات الصحية وبقيتهم مخالطين، فإنه في الغالب سيسلم مُتبع الإجراءات الوقائية من انتقال العدوى، وبقية المخالطين احتمالية إصابتهم أكثر، وتتفاوت حسب مخالطة كل شخص " .

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية: " بغض النظر عن الفحص المخبري، بروتوكول العزل المنزلي لمن لديه أعراض ومدته ١٠ أيام، أما الحجر المنزلي فهو للمخالط لحالة مؤكدة وليس لديه أعراض ومدته ١٤ يومًا " .