شكرا لمتابعة خبر عن وزارة البيئة تكشف موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية. كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، عن موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية. وأوضحت الوزارة، عبر حساب خدمات المستفيدين التابع لها، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنها ستصرف إعانة صغار مربي الماشية، يوم غد الاثنين.

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