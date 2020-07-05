شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تعلن عن طرح 73 فرصة استثماريّة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح ٧٣ فرصة استثماريّة في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز ٢٧٤ ألف متر مربع. أعلنت أمانة منطقة الرياض عن طرح ٧٣ فرصة استثماريّة في مدينة الرياض بمساحة تتجاوز ٢٧٤ ألف متر مربع. وأوضحت الأمانة عبر حسابها " تويتر"أن الفرص الإستثمارية تتكون من 8 مناطق سكنى تجاري ومنطقتان ملاهي ومطاعم، و6 مواقف، و35 تجاري، و 10 صرافات، و4 ترفيه وألعاب، و4 تعليمي، و2 مراكز طبية ، 1 دورات مياه، 1 دعاية وإعلان. ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي هنا

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