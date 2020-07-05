شكرا لمتابعة خبر عن وزير السياحة: نعمل على حل مشكلة ارتفاع أسعار الفنادق (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرّح وزير السياحة أحمد الخطيب، بأن المشكلة التي يواجهها بعض السياح هي ارتفاع أسعار الفنادق، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على العديد من الحلول.

جاء ذلك خلال جولته في شارع الفن بمدينة أبها، إذ أوضح أن الناس بدأت تتنقل بين الوجهات التي تُعلن عنها الوزارة، وأصبح الإشغال خلال الفترة الحالية يصل إلى 70 أو 80%.

وأضاف أن هناك طلب كبير في حين أن العرض قليل، مشيرًا إلى أن العرض سيكون أكثر خلال المرحلة المقبلة.