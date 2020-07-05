شكرا لمتابعة خبر عن الصناعة: بالتعاون مع جهات حكومية سنصل بإنتاج الكمامات لـ10 ملايين كمامة يوميا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، بأن التعاون مع عدد من الجهات الحكومية عزز قدرات التصنيع المحلي، وأثمر بالوصول إلى إتفاق على انتاج يومي من الكمامات يصل لـ 10 ملايين كمامة من خلال القروض واتفاقيات الشراء المباشرة مع الحكومة.

وأوضح بندر الخريف بأنه منذ بداية أزمة جائحة كورونا والوزارة تعمل بشكل متواصل مع القطاع الصحي والمصنّعين لتعزيز قدراتهم وسد الاحتياج الفعلي من الكمامات، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة من الكمامات تضاعف 5 مرات خلال أزمة كورونا ليصل إلى 2.5 مليون كمامة يوميا في الوقت الحالي.

وكان ذلك خلال تصريح للوزير على هامش توقيع اتفاقية نقل المواد الصلبة والسائلة بين شركتي "سار" و"صدارة