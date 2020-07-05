شكرا لمتابعة خبر عن رسميا ..إطلاق اسم الملك فيصل بن عبدالعزيز على شارع عابر القارات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلن رسميا عن اطلاق اسم جلاله الملك فيصل بن عبدالعزيز ال سعود "غفر الله له" على شارع عابر القارات بجدة. أعلن رسميا عن اطلاق اسم جلاله الملك فيصل بن عبدالعزيز ال سعود "غفر الله له" على شارع عابر القارات بجدة. وجاء ذلك عبر الحساب التفاعلي طرق الغربية عبر "تويتر" وعلق النشطاء على القرار بأنهم يعتزون بالملك فيصل ، داعيين له بالرحمة والمغفرة.

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