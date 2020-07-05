شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. استبدال فواصل التمدد الميكانيكية لجسر الأمير عبد المحسن مع طريق الملك عبدالله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشف فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، عن استبدال فواصل التمدد الميكانيكية لجسر طريق الأمير عبد المحسن مع طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني).

ونشر فرع وزارة النقل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا تظهر عملية الاستبدال.