شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة العدل اليوم الأحد طريقة الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده . كشفت وزارة العدل اليوم الأحد طريقة الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده . وأضحت "العدل " انه يجب الدخول على بوابة " ناجز " وتفعيل الخطوات التالية : 1-تسجيل الدخول عبر "النفاذ الموحد" . 2-اختيار أيقونة "استعراض الطلبات" . Advertisements 3-اختيار "الطلبات المقدمة ضدي". 4-اختيار أيقونة «اختيار الطلب المناسب " . 5-اختيار أيقونة "طلب إجراء من الدائرة". 6 - اختيار "عرض الطلب " .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة الاستفادة من خدمات أطراف التنفيذ كمنفذ ضده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.