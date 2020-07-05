شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الزعاق»: تصوير مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من البكيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أنه اليوم الأحد، تم تصوير مرور محطة الفضاء الدولية على قرص الشمس من البكيرية في منطقة القصيم.
وكشف الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو، عن لحظة مرور محطة الفضاء الدولية؛ حيث كانت تظهر بوضوح على البكيرية ومدة العبور نصف ثانية تقريبًا، والمسافة بيننا وبين محطة الفضاء لحظة العبور 600 كيلو.
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