شكرا لمتابعة خبر عن سمية الناصر تتصدر التريند بعد إثارة ضجة حولها بإجابتها عن أسئلة ليست من تخصصها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي مع مدربة الإبداع سمية الناصر بعد فتحت باب تلقي الأسئلة من الجمهور عبر حسابها "تويتر" للإجابة عليها مما أحدث ضجة بين المواطنين. تفاعل نشطاء التواصل الإجتماعي مع مدربة الإبداع سمية الناصر بعد فتحت باب تلقي الأسئلة من الجمهور عبر حسابها "تويتر" للإجابة عليها مما أحدث ضجة بين المواطنين. وقالت سمية الناصر "لمدة ساعة سأجيب على الأسئلة المميزة اكتب سؤالك في سمية الناصر كن مسؤولًا لا تحذف سؤالك بعد الإجابة عليه"، وتسببت ردود سمية الناصر على بعض أسئلة المتابعين في تلك الضجّة، ما جعلها محل اهتمام الجمهور وصعد هاشتاغ باسمها إلى صدارة التريند بالمملكة. وظهر ذلك في إجاباتها على الأسئلة من خلال مجال علوم الطاقة وهو مجال ليس من صميم تخصصها متهمين إياها بالحديث في الدجل وعلم النفس رغم أنها حاصلة على دكتوراة في التفسير وعلوم القرآن، مما دفع البعض لإتهامها بأنها تحاول كسب قاعدة جماهيرية أكبر للحصول على مكاسب مادية من الدورات التي تقدمها، بينما تناولها البعض بالسخرية من خلال الرد بنفسهم على من يطرحون الأسئلة بآيات القرآن الكريم في إشارة إلى أن إجاباتها أصبحت محفوظة. إقرأ أيضا:

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