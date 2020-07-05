4 شروط لاستخراج تصريح قيادة مؤقت.. تعرف عليها

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، شروط استخراج رخصة القيادة المؤقتة، مشيرةً إلى شروط استخراج رخصة القيادة الخصوصية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها على «تويتر» أنه يلزم لاستخراج تصريح قيادة مؤقت إتمام ١٧ سنة - ٦ صور شخصية - كشف طبي ثم تقديم طلبك لمدرسة تعليم القيادة.

شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصية من المرور

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فيما حددت الإدارة العامة للمرور 7 شروط لإصدار رخصة القيادة الخصوصية تتضمَّن أن يكون طالبها مُتمًّا سن 18 عامًا من العمر، وألا يكون مدانًا بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها.

وكذلك أن يكون طالب الرخصة سليمًا من الأمراض والعاهات التي تعوق القيادة، ويجتاز اختبار القيادة مع دفع أي رسوم مقررة على إصدار الرخصة، ثم سداد المخالفات السابقة -إن وجدت- مع وجود إقامة نظامية (بالنسبة إلى غير السعوديين)، وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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