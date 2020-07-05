وفقًا لوزارة الداخلية

حددت وزارة الداخلية السعودية فترة السماح لتجديد رخصة السيارة بالمملكة بشهرين من تاريخ انتهاء الرخصة. ويمكن تجديد الرخصة عبر منصة «أبشر» الإلكترونية للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد. ويتطلب المرور السعودي عدة شروط يجب توافرها للراغبين في تجديد استمارة السيارة إلكترونيًّا من خلال نظام «أبشر». Advertisements وهذه الشروط هي: (سداد قيمة المخالفات المرورية - سريان التأمين على السيارة ويمكن التأكد من صلاحية تأمين المركبة من خلال موقع أبشر – سداد رسوم تجديد استمارة السيارة). ويجب سداد قيمة مخالفات المرور المستحقة، في حالة التأخر عن 60 يومًا، وهي فترة السماح المخصصة لتجديد الرخصة بدون التجديد، ويدفع الشخص غرامة تأخير تبلغ 100 ريال سعودي عن كل سنة تأخير. اقرأ أيضًا «المرور» تحدد رسوم استخراج «رخصة القيادة» بعد ضريبة الـ15%

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كانت هذه تفاصيل خبر شروط تجديد استمارة السيارة إلكترونيًّا عبر «أبشر».. وفترة السماح لتجديد الرخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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