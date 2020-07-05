أمانة الشرقية تعقم 965 موقعًا وتزيل كميات ضخمة من الأنقاض والمخلفات

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطهير وتعقيم وغسل، شملت 965 موقعًا، بمشاركة 474 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

ورفعت الأمانة 7625 طنًا من النفايات، وأزالت 4040 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، مؤكدةً استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظًا على السلامة العامة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

اقرأ أيضًا :

حملات مكثفة على الأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة في الشرقية

تنفيذ 61 ألف جولة رقابية بجميع المناطق وضبط 7 آلاف مخالفة