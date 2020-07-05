خادم الحرمين يشكر الفضلي لسعي وزارته في تنمية الإيرادات غير النفطية

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إثر اطلاعه على برقية الوزير المتضمنة محضر اللجنة المالية المشار فيه العرض المقدم من الوزارة بعنوان «فرص تنمية الإيرادات غير النفطية يونيو 2020م».

وقال الملك في برقية وجهها لوزير البيئة والمياه والزراعة: «نشكركم على ما قدّمته الوزارة من جهود في سعيها لتنمية الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق، متمنين لكم التوفيق».

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة، في تصريح له، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به برامج وخطط الوزارة ومشاريعها من القيادة الحكيمة، الأمر الذي استطاعت معه منظومة البيئة والمياه والزراعة من تعظيم فرض تنمية إيراداتها وتحقيق كفاءة عالية في إنفاقها.

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وقال: «إنَّ هذه اللفتة الكريمة تجسد الاهتمام البالغ والرعاية المستمرة من الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة ولمنسوبيها في مختلف قطاعاتها من خلال العمل على تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص، وتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتنمية الموارد البشرية».

وأكد الوزير أن هذا التوجيه من القيادة الحكيمة يضاعف المسؤولية ويدفع الجميع إلى مزيد من تحقيق الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين في أرجاء المملكة كافة.

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