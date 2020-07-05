للرجال والنساء.. تدشين مكتب جديد للأحوال المدنية بالعقيق

دشنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، في محافظة العقيق بمنطقة الباحة، مكتبًا جديدًا للرجال والنساء.

وسيكون المكتب جاهزًا لتقديم الخدمات للمستفيدين عبر حجز مواعيد إلكترونية مسبقة عبر منصة «أبشر».

وتشمل الخدمات المقدمة، الإصدار الجديد وبدل تالف وفاقد والتجديد للهوية الوطنية، كما سيتمكن المستفيدون من تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار الوثائق اللازمة لها.

ويحتوي المكتب على وحدات خدمة شاملة، إضافة إلى صالات انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

ويقوم على تشغيل المكتب نخبة من الموظفين (رجال ونساء)، مؤهلين ومدربين بما يتلاءم مع تقديم خدمة مميزة وسريعة للمستفيدين.

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ويأتي ذلك ضمن الخطة التوسعية التي تنفذها الوكالة لتغطية خدماتها بمناطق ومدن ومحافظات المملكة لتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملتهم بكل يسر وسهولة بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد وجودة الخدمة.

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