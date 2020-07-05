هل يمكن إلغاء البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها؟.. الأحوال المدنية تجيب

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية إلغاء البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد العثور عليها، مشيرةً إلى آلية التبليغ عن فقدانها عبر أبشر.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يتم إلغاؤها ولا يتم التعامل بها، ويجب الإسراع بتقديم طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية، يقول: «بلغت عن فقدان الهوية الوطنية والحين لقيتها.. كيف ألغى البلاغ؟».

آلية التبليغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

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فيما أوضحت الأحوال المدنية كيفية التبليغ عن فقدان الوثائق عبر أبشر من خلال تسجيل الدخول على الحساب الشخصي ثم كتابة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة في محرك البحث للانتقال السريع، ثم اختيار بطاقة الهوية الوطنية.

ووفقًا للأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي، فإنه لا يوجد ما يثبت فقدان بطاقة الهوية الوطنية بعد التبليغ عن فقدانها عبر أبشر.

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