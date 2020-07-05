أكثر من 18 ألف مراجع بمستشفى العيص العام خلال النصف الأول من العام الحالي

قدم مستشفى العيص العام بمنطقة المدينة المنورة خدمات طبية متكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأكثر من 18277 مراجعًا خلال الأشهر الستة الماضية للعام الحالي 1441هـ.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أن الإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بالمستشفى، أظهرت أن قسم الطوارئ استقبل 13743 حالة خلال الأشهر الستة الماضية، في حين استفاد 4534 مراجعًا من الخدمات الطبية التي قدمتها العيادات الخارجية في العديد من التخصصات الطبية.

وأجريت 109 عمليات جراحية عامة، و48223 فحصًا مخبريًّا، بينما أجرى قسم الأشعة 3882 صورة أشعة، فيما بلغ إجمالي المرضى المنومين 1379، وأجريت 1968 جلسة غسيل كلوي. أما إجمالي الإحالات المرجعية للمستشفيات فكانت 320 حالة ولادة.

ويقدم مستشفى العيص، الذي يبلغ سعته السريرية 50 سريرًا، خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية لأهالي المنطقة، وأُنشئ عام 1410هـ، وتتبعه 8 مراكز صحية أولية هي (العيص – مصادر – المرامية – سليلة – جهينة – المربع – ترعة – المثلث - الضليعة).