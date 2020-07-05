إصابات في تصادم مركبة وشاحنة على طريق «مكة- جدة السريع»

اصطدمت مركبة وشاحنة، اليوم الأحد، على طريق «مكة- جدة السريع»، بمكة المكرمة؛ ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونُقل المصابون إلى المستشفى.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر» بوقوع حادث مروري على طريق مكة-جدة السريع بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضح أنه تمّ اصطدام مركبة وشاحنة على طريق (مكة- جدة السريع)، نتج عنه عددًا من الإصابات.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنَّ الجهات المختصة باشرت الحادث وتمّ نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم على طريق مكة- جدة السريع

انقلاب مركبة على طريق «الملك عبدالعزيز» بجدة ونقل المصابين للمستشفى

اصطدام مركبتين بمحافظة الطائف.. ونقل المصابين إلى المستشفى

بالصور.. وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالباحة