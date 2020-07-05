السعودية اليوم / مجلس شباب منطقة حائل يعلن استقبال طلبات دعم شباب وشابات ‏المنطقة بـ50 محلاً تجارياً ‏ ‏



‏ حائل 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس ‏

أعلن مجلس شباب منطقة حائل عن بدء استقبال طلبات دعم شباب ‏وشابات المنطقة بـ50 محلاً تجارياً متاحاً لهم بدون مقابل إيجار للسنة ‏الأولى وبمبلغ رمزي للسنة الثانية , وذلك تفعيلاً لاتفاقية مجلس شباب ‏المنطقة مع مجموعة العتيق للاستثمارات العقارية. ‏

وحث أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي شباب ‏وشابات المنطقة على الاستفادة من هذه الفرصة التي تدعم بدء مشاريعهم ‏‏- بإذن الله - , داعياً الراغبين في التسجيل من خلال الرابط الآتي : ‏‏(‏https://forms.gle/pRSRiSZSs6vCmWje8‎‏ ) .‏

وقدم الدكتور الرويضي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ‏على دعمهم لشباب وشابات المنطقة والحرص على إنجاح المبادرات التي ‏يبادر بها شباب الأعمال ضمن المسؤولية الاجتماعية لهم تجاه شباب ‏الوطن.‏

‏مما يذكر أن الاتفاقية وقعت في وقت سابق برعاية من صاحب السمو ‏الملكي الأمير ‏فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس ‏مجلس شباب المنطقة. ‏

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// انتهى // ‏

15:34ت م

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