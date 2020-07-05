السعودية اليوم / قسم الكيمياء بالقنفذة ينظم المنافسة الرقمية الأولى " منافسة صيف 2020 " بشطر الطالبات



مكة المكرمة في 14 ذو القعدة 1441 ه الموافق 05 يوليو 2020 م واس

ينظم قسم الكيمياء بالكلية الجامعية بالقنفذة المنافسة الرقمية الأولى " منافسة صيف 2020 بالكلية الجامعية بالقنفذة - شطر الطالبات " تتمثل في تصميم فيديو احترافي، تتراوح مدته من (4-10 ) دقائق .

وأوضحت وكيلة القسم سالمة المرحبي أن المنافسة تتضمن موضوعات عدة ، مبينة أنه تم رصد جوائز نقدية للأعمال الفائزة في المراكز الخمسة الأولى وشهادات تقديرية عبارة عن شهادات شكر ومهارة ، لافتة النظر إلى أنه سيتم استقبال الأعمال للطالبات يوم 01 / 01 / 1441 هـ وترسل على التليجرام ، فيما سيكون آخر موعد للاستقبال في 05 / 01 / 1442 ه وخصص يوم 15 / 01 / 1442 هـ لاستعراض الطالبات لعروض أعمالهن المصممة وفي نهاية المنافسة يصبح المجال للتصويت والتقييم من قبل اللجان المُحَكِّمة، وإضافة نتيجة التصويت للطالبات الفائزات المرشحات للمراكز الخمسة الأولى.

انتهـى

15:31ت م

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