السعودية اليوم / عودة الحياة إلى متنزه الملك فهد بمنطقة نجران ضمن خطة "نعود بحذر"



نجران 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أنهت أمانة منطقة نجران أعمالها ضمن خطة عودة آمنة للمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة بتهيئة متنزه الملك فهد لاستقبال الزوار والمتنزهين.

وتوجت الأمانة خطاها الحثيثة بعودة الحياة إلى المتنزه وسط إجراءات وقائية واحترازية وتطبيق البرتوكولات الخاصة بالعودة الآمنة والحذرة للأماكن العامة والمتنفسات الطبيعية ، وحشدت كامل طاقاتها لضمان السلامة والأمان لمرتادي المتنزه الواقع في مركز رجلاء ، ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 4 ملايين متر مربع ، بغطاء نباتي من الأشجار المتنوعة تمثل أهم مكونات البيئة الصحراوية والجافة ،والعديد من الأشجار وشجيرات الأزهار والورود المتنوعة المنتقاة بعناية من البيئة المحلية والخارجية.

واستكملت الأمانة أعمال الصيانة للمرافق الحيوية داخل المنتزه ، وأعمال الإنارة وتمديد الكابلات وتركيب الأعمدة الديكورية بالممشى ، وزيادة المسطحات الخضراء في المتنزه ، بزراعة 3000 متر مربع من الإنجيلة الطبيعية بالمسطح الجديد ليصبح إجمالي المزروع به 6000 متربع مربع.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان استمرار خطط الأمانة في إعادة تهيئة وصيانة جميع المتنزهات والحدائق العامة بالمنطقة ، واستمرار عملية التطوير ، تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية داخلها بحذر.

وأشار إلى أن التنمية فيما يخص أعمال الأمانة داخل منطقة نجران ، تسير وفق ما هو مخطط لها دون توقف ، في ظل قيادتنا الرشيدة – حفظها الله تعالي - ، وتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

ودعا آل عيبان مرتادي المتنزهات والحدائق العامة بالمنطقة إلى الالتزام بالبروتوكولات الخاصة بالعودة للحياة الطبيعية بحذر ، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

//انتهى//

15:29ت م

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