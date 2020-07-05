السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يناقش أعمال ومهام الفرع بعد عودة الحياة لطبيعتها



تبوك 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

عُقد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك اليوم اجتماع لمناقشة أعمال ومهام الفرع بعد عودة الحياة لطبيعتها برئاسة المدير العام للفرع بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي، وبحضور مديري الإدارات بالمحافظات التابعة.

وتناول الاجتماع -الذي عُقد من خلال الاتصال المرئي- سبل تطوير العمل وتقديم الخدمات للمصلين والمساجد ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتوجيه بما يلزم حيالها.

وأوضح السبيعي خلال الاجتماع أنه في ظل جائحة

وأكد على منسوبي فرع المنطقة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في أماكن العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا.

// انتهى//

15:24ت م

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تبوك 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسعُقد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك اليوم اجتماع لمناقشة أعمال ومهام الفرع بعد عودة الحياة لطبيعتها برئاسة المدير العام للفرع بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي، وبحضور مديري الإدارات بالمحافظات التابعة.وتناول الاجتماع -الذي عُقد من خلال الاتصال المرئي- سبل تطوير العمل وتقديم الخدمات للمصلين والمساجد ، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع، والتوجيه بما يلزم حيالها.وأوضح السبيعي خلال الاجتماع أنه في ظل جائحة كورونا قام الفرع بمسؤولياته ومهامه وفق اختصاصاته على أكمل وجه وأحسن صورة، في ظل ما تقوم به القيادة الرشيدة من تدابير وإجراءات وقائية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن الفرع والإدارات التابعة واكبت هذه الجائحة من خلال إجراءات مبادرات التوعية بالتعاون مع الجهات المختصة.وأكد على منسوبي فرع المنطقة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية في أماكن العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في مواجهة فيروس كورونا.// انتهى//15:24ت م0120

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