السعودية اليوم / الفلبين تسجل أعلى حالات تسجيل الإصابة بفيروس كورونا



مانيلا 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل أعلى حالات الاصابات الجديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان : إن هذا الارتفاع في معدل الإصابات ناتج عن تزايد حالات المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وأضافت أن الفلبين سجلت أيضا سبع وفيات جديدة مما رفع العدد الإجمالي إلى 1297.

// انتهى //

15:17ت م

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مانيلا 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم تسجيل أعلى حالات الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث سجلت 2434 حالة مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44254 .وقالت الوزارة في بيان : إن هذا الارتفاع في معدل الإصابات ناتج عن تزايد حالات المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.وأضافت أن الفلبين سجلت أيضا سبع وفيات جديدة مما رفع العدد الإجمالي إلى 1297.// انتهى //15:17ت م0116

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