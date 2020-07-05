السعودية اليوم / مفتي جزر القمر المتحدة: قرار المملكة إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا يأتي متوافقًا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف



موروني 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

أعرب سماحة مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة الشيخ أبوبكر سيد عبدالله آل جمل الليل، عن تأييد دار الإفتاء في بلاده للموقف الذي اتخذته المملكة العربية

وقال في خطاب بعث به اليوم لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ : لقد دأبت المملكة على اتخاذ القرارات الصائبة السديدة في المواقف الجسام وتقوم بهذا الواجب العظيم طاعة لله تعالى وحبًا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لتسهيل أداء شعيرة الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، فيجد المسلمون الراحة التامة والطمأنينة والإيمانية وهو يؤدون هذه الشعائر المباركة إلا أنه وفي ظل تداعيات

وأوضح أن دار الإفتاء في جمهورية القمر المتحدة، تقدر عاليًا هذا القرار الذي يأتي متوافقًا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم، إنه سميع مجيب.

// انتهى //

15:16ت م

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موروني 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسأعرب سماحة مفتي جمهورية جزر القمر المتحدة الشيخ أبوبكر سيد عبدالله آل جمل الليل، عن تأييد دار الإفتاء في بلاده للموقف الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة الحج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.وقال في خطاب بعث به اليوم لسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ : لقد دأبت المملكة على اتخاذ القرارات الصائبة السديدة في المواقف الجسام وتقوم بهذا الواجب العظيم طاعة لله تعالى وحبًا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لتسهيل أداء شعيرة الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي، فيجد المسلمون الراحة التامة والطمأنينة والإيمانية وهو يؤدون هذه الشعائر المباركة إلا أنه وفي ظل تداعيات كورونا التي غيرت عادات الناس وطبائعهم دينياً واجتماعياً واقتصادياً الذي شمل كل بلد، لذلك قررت المملكة تنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة".وأوضح أن دار الإفتاء في جمهورية القمر المتحدة، تقدر عاليًا هذا القرار الذي يأتي متوافقًا مع جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم، إنه سميع مجيب.// انتهى //15:16ت م0114

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