السعودية اليوم / البرازيل تسجل ارتفاع في الإصابات في فيروس كورونا



ساو باولو 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64 ألفا و265 حالة، فيما سجلت حالات التعافى والتي بلغت 990 ألفا و731 حالة من المصابين حتى الآن .

// انتهى //

15:13ت م

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ساو باولو 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 4ر5 % عن الحالات المسجلة يوم أمس، ليصل إلى 58ر1 مليون حتى صباح اليوم .وأوضحت بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 64 ألفا و265 حالة، فيما سجلت حالات التعافى والتي بلغت 990 ألفا و731 حالة من المصابين حتى الآن .// انتهى //15:13ت م0111

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