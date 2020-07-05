السعودية اليوم / تعليم الرياض يدعو منسوبيه للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز



الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منسوبيها من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات وقادة وقائدات مدارس للمشاركة في فعاليات مؤسسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الثالثة والعشرين.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي على الميدان التربوي المشاركة في جميع فئات الجائزة ( الطالب المتميز، المعلم المتميز، المدرسة المتميزة، البحث التربوي المتميز)، من خلال الدخول على موقع الجائزة ( www.ha.ae ) والتعرف على الأدلة التعريفية للمشاركة فيها والشروط والمعايير التي استحدثت على الفئات المشاركة في الجائزة، وسيتولى مكتب التعليم ممثلا في منسق الجائزة متابعة المشاركين بدءا من الترشيح حتى رفع الملفات لمركز التميز بالإدارة مع ضرورة أن يتأكد كل مرشح من إرفاق الشواهد الدالة على معايير الجائزة.

ودعا الوهيبي جميع مكاتب التعليم والمدارس لحث منسوبيها للمشاركة في الجائزة مساهمة في نشر ثقافة التميز وتفعيلها في الميدان التربوي، علما أن آخر موعد لإرسال المشاركات للإدارة يوم الخميس الموافق 22 محرم 1442هـ.

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15:05ت م

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