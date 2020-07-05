السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها ترفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات



أبها 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م

تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمال رفع المخلفات ومعالجة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أنه تم خلال اليومين الماضيين رفع أكثر من 11 ألف طن من النفايات ومخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من مواقع متفرقة في المنطقة ،مبينا أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله .

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15:03ت م

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