السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تعلن عن مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441-1442هـ



الأحساء 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليه 2020 م واس

أعلنت جامعة الملك فيصل عن مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لنظام البكالوريوس ونظام الدبلوم الانتظام فقط.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور محمد بن عبدالوهاب الفريدان، أن بوابة القبول الإلكترونية سيتم فتحها بمشيئة الله مساء يوم الاثنين 22 - 11 - 1441هـ، الموافق 13 - 7 - 2020م، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس 25/ 11 / 1441هـ الموافق 16 /7 /2020م.

ودعا عميد القبول والتسجيل إلى الاطلاع على مواعيد إجراءات القبول للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، ومتابعة ما يصدر عن الجامعة من إعلانات وأخبار بهذا الشأن.

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14:59ت م

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