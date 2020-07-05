شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشورى" تناقش مشروع اتفاقية محل تباين مع الحكومة والان نبدء بالتفاصيل
كما استكملت اللجنة مناقشة مشروع اتفاقية تعاون كانت محل تباين بين المجلس والحكومة حيث استمعت اللجنة إلى مختلف آراء أعضائها بشأن مشروع الاتفاقية المعادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) وذلك تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المجلس متضمنًا رأيها حيال مشروع الاتفاقية لإدارجها على جدول أعماله خلال الجلسات القادمة.
يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية تعد من اللجان المهمة التي تسهم في تعزيز دور مجلس الشورى في الشأن الخارجي، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية للمجلس، وفتح قنوات التواصل والحوار وإزالة سوء الفهم لدى المجالس والبرلمانات حول المملكة ومواقفها تجاه العديد من القضايا العربية والإسلامية والدولية؛ بما يخدم مصالح المملكة وشعبها الكريم.
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