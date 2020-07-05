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أسرار قاتلة: الصين وجدت سلالة شبيهة لكوفيد-19 منذ 7 سنوات
احتفظت به سرًا وتكتمت على الأمر
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
كشف تحقيق أجرته صحيفة صنداي تايمز أن العلماء الصينيين اكتشفوا بالفعل فيروسًا يشبه كوفيد-19 في عام 2013، لكن أبقوا الأمر سرًا وتكتموا عليه.
وبحسب التحقيق، فإن الفيروس مرتبط بسلالة كوفيد-19، وعُثر عليه في جنوب غرب الصين في منجم نحاس موبوء بالفئران والجرذان، وذلك في عام 2013، وتم تخزينه لسنوات في مختبر ووهان للأبحاث المتعلقة بالفيروسات.
لماذا يعد الأمر مهمًا؟
أثار تفشي وباء كورونا استغراب العلماء بسبب قدرته السريعة على التحور الذي مكنه من الانتقال من حيوان إلى آخر، مثل الخفاش إلى آكل النمل، ثم من الحيوان إلى البشر، ثم من البشر إلى البشر، ثم تطور سلالته أكثر من مرة، الأمر الذي عزز العديد من التكهنات بأن قصة فيروس كوفيد-19 لم يبدأ منذ أواخر العام الماضي فقط، بل كان موجودًا منذ فترة أطول بكثير.
ويُعد ذلك الاكتشاف الجديد أقوى دليل تم تقديمه إلى الآن بخصوص البحث عن أصل المكان الذي بدأ فيه الوباء.
قصة السلالة الأقرب لـ كوفيد-19:
وقال التحقيق إن الفيروس الذي عُثر عليه في المنجم الموبوء كان قد أصاب 6 رجال عام 2012، وكانت أعراضه الحمى والسعال والالتهاب الرئوي، ونصفهم تُوفي جراء إصابته.
وهؤلاء الذين نجوا، وُجد أن أجسادهم طورت أجسامًا مضادة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
اسم السلالة RaTG13:
وكانت الدكتورة شي زينغلي، الملقبة باسم امرأة الخفافيش أو بات وومان شاركت في تأليف أكبر بحث أكاديمي حول فيروس كورونا الجديد، وجاء فيه أن معهد ووهان للأبحاث يحتفظ بفيروس يُسمى RaTG13 وهو مطابق بنسبة 96.2% مع كوفيد-19.
وهذا الفيروس أو السلالة RaTG13 تم العثور عليها في منجم جنوب غرب الصين في عام 2013 ولكن لم تتم مشاركة المعلومات عنه.
تصريح ترامب يزيد من الشكوك:
وتأتي نتيجة التحقيق بعد أن قال دونالد ترامب في أبريل الماضي إنه لديه معلومات موثوقة وأدلة تفيد بأن كوفيد-19 جاء من معهد ووهان للأبحاث، أكبر مختبر للأمراض المعدية في العالم، والذي يُجري تجارب عالية المخاطر في محاولة لفهم آليات تعامل الفيروسات على البشر.
ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية ضغطت مؤخرًا على الصين لبدء تحقيق في أصل تفشي فيروس كورونا ودور معهد ووهان في ذلك.
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