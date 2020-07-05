الكويت تسجل 638 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 638 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

إجمالي حالات كورونا في الكويت

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49941 حالة وسجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 368 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

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وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ638 السابقة تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 57ر72 في المئة و175 حالة لغير الكويتيين بنسبة 27ر43 في المئة.

الحجر الصحي الإلزامي

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 46 شخصًا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يومًا في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارًا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبيّن السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3043 مسحة مشيرًا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 405984 فحصًا.

عدد حالات التعافي في الكويت

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيًا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 520 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 40463 حالة.

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