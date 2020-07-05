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فعاليات ثقافية ورياضية ضمن صيف أحد رفيدة بمنتزه الحبلة
المحافظ المتعب تفقد عددًا من المواقع
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
تفقد محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، يرافقه مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة ومركز الواديين، منتزه الحبلة السياحي الذي يقصده عشرات الآلاف من المصطافين كل عام، وممشى الدراجات الهوائية.
فعاليات متعددة
واطلع المتعب، على جميع الاستعدادات والتجهيزات لإقامة عدة فعاليات ضمن صيف المحافظة 41، ثم تفقد القرية الشعبية، والتي ستُفتتح بفعاليات شعبية ومسابقات مختلفة على مسرح القرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١١/١٦، فيما ستقام فعاليات أخرى، كتحجير السيارات في يوم ١١/١٨ ، والدراجات الهوائية في يوم ١١/٢١ ، ورياضة المشي بعد صلاة العصر في يوم ١١/٢٣.
الفعاليات الثقافية
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