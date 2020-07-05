اخبار السعوديه

فعاليات ثقافية ورياضية ضمن صيف أحد رفيدة بمنتزه الحبلة

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم فعاليات ثقافية ورياضية ضمن صيف أحد رفيدة بمنتزه الحبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-05

فعاليات ثقافية ورياضية ضمن صيف أحد رفيدة بمنتزه الحبلة

المحافظ المتعب تفقد عددًا من المواقع

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

Advertisements

تفقد محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، يرافقه مديرو ورؤساء الدوائر الحكومية في المحافظة ومركز الواديين، منتزه الحبلة السياحي الذي يقصده عشرات الآلاف من المصطافين كل عام، وممشى الدراجات الهوائية.

فعاليات متعددة

واطلع المتعب، على جميع الاستعدادات والتجهيزات لإقامة عدة فعاليات ضمن صيف المحافظة 41، ثم تفقد القرية الشعبية، والتي ستُفتتح بفعاليات شعبية ومسابقات مختلفة على مسرح القرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١١/١٦، فيما ستقام فعاليات أخرى، كتحجير السيارات في يوم ١١/١٨ ، والدراجات الهوائية في يوم ١١/٢١ ، ورياضة المشي بعد صلاة العصر في يوم ١١/٢٣.

الفعاليات الثقافية

وأشاد المتعب، بالدور الملموس لرئيس مركز الواديين يحيى مجدع، ولرئيس البلدية متعب عبدالله، وذلك في الإشراف والإعداد لجميع الفعاليات، وتهيئة وتجهيز المواقع، وللجهات الأمنية والإسعافية على ما تقدّمه من جهود، مع الدعوة للجميع بالحضور لهذه الفعاليات والتقيد بالاحتياطات الاحترازية.
جديد الأخبار

المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات ثقافية ورياضية ضمن صيف أحد رفيدة بمنتزه الحبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا