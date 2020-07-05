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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم قرارًا بتكليف صالح بن صالح الأحمري مديرًا لإدارة الموارد البشرية بالجامعة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لعمليات الموارد البشرية.
"والأحمري" حاصل على دبلـوم إدارة المـوارد البشـرية، ومن الكوادر البشرية المتميزة، ويملك خبرة إدارية واسعة قضى معظمها مديرًا لفرع وزارة العمل بمنطقة حائل، ثم مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية لقطاع العمل بحائل قبل انتقاله مؤخرًا لجامعة حائل.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 01:55 PM
أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم قرارًا بتكليف صالح بن صالح الأحمري مديرًا لإدارة الموارد البشرية بالجامعة، بالإضافة إلى عمله مديرًا لعمليات الموارد البشرية.
"والأحمري" حاصل على دبلـوم إدارة المـوارد البشـرية، ومن الكوادر البشرية المتميزة، ويملك خبرة إدارية واسعة قضى معظمها مديرًا لفرع وزارة العمل بمنطقة حائل، ثم مساعدًا لمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية لقطاع العمل بحائل قبل انتقاله مؤخرًا لجامعة حائل.
، "الأحمري" مديرًا لإدارة الموارد البشرية بجامعة حائل ،
المصدر : الخليج 365
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