«حساب المواطن»: 4 أيام على إيداع الدفعة الـ32

أكد حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه تبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ32 من دعم البرنامج.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «4 أيام على إيداع الدفعة الـ32 من برنامج حساب المواطن».

وكشف برنامج حساب المواطن، مساء الأربعاء الماضي، عن صدور «نتائج الأهلية» للدورة 32 الخاصة بشهر يوليو 2020.

وأشار إلي أنه يمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط بالضغط هنا.

وأوضح برنامج حساب المواطن، آلية الاعتراض على نتائج الأهلية للدورة «32»، بعد صدورها في مطلع شهر يوليو الجاري.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنه إذا كان المستفيد «فردًا مستقلًا» وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) فإنه يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

وعند تقديم الاعتراض، أوضح حساب المواطن أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجّه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية «دراسة الأهلية» في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن.

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