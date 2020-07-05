بالصور.. أمانة تبوك: تعقيم نحو ٢٠٠ موقع.. ودوريات نظافة للحدائق والمتنزهات

قامت أمانة تبوك بتعقيم وتطهير ما يزيد على 200 موقع، ضمن اهتمامها بالنظافة العامة في شوارع ومتنزهات المنطقة، إضافة إلى عمليات النظافة الدورية التي تقوم بها ضمن فرق النظافة.

يأتي ذلك في إطار جهودها في اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في بذل الجهود المستمرة للسيطرة على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأوضحت «الأمانة» أنها قامت باستخدام ما يفوق الأربعة وعشرين ألف لتر من المعقمات والمطهرات لتعقيم هذه المواقع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس «كورونا» .

وشملت عمليات التعقيم الأرصفة ومنافذ بيع الخضراوات ومراكز التسوق، والمنازل، وأماكن تجمع المواطنين والمقيمين، والمواقف الخاصة بمراكز التسوق، والبسطات الخاصة بأسواق الخضار، إضافة إلى تكثيفها أعمال النظافة بالشوارع والطرق باستخدام الآليات والمعدات .

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وأكدت أمانة منطقة تبوك أنها تقوم بأعمالها اليومية حرصًا على تحقيق أعلى مستوى من الأداء البلدي الذي سيضمن عدم انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك تواصل العمل ليل نهار من أجل تقديم أفضل الخدمات المعنية بها .

وبيّنت الأمانة أن عدد الجولات الرقابية التي قامت بها اليوم ، قد تجاوزت 344 جولة ميدانية، في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة، إلى جانب 14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى رفع ما يفوق الـ 1420 طنًا من النفايات، والقيام بأكثر من٣٠٠ جولة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمنطقة .

وأفادت بأن الفرق الرقابية قامت بتحرير عدد من المخالفات لمحلات تجارية لوجود ملاحظات بلدية عليها والتي بلغت في مجملها 60 مخالفة، مؤكدة أنه لا تهاون مع المخالفين، ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى جهود الفرق الميدانية، المتضمنة جولة شاملة على جميع المولات، وأسواق النفع العام ، وأسواق بيع الخضار والفواكه، والسوبر ماركات، وأن هذه الجولات مستمرة، وفق خططها الاحترازية لحماية المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولًا بأول، ومن ثم تعقيمها، مع تَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، وارتداء القفازات والكمامات، إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطًا مشبوهًا من خلال الاتصال بـ 940 أو استخدام المستكشف الجغرافي عبر موقع الأمانة، أو من خلال تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية.