التحليل الوبائي للحالات الحرجة وبروتوكول العزل المنزلي في مؤتمر كورونا

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة 3:35 عصرًا حول مستجدات فيروس كورونا.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر، التحليل الوبائي للحالات الحرجة، والمستجدات الطبية، وأبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك إجمالي عدد الحالات المحلية والفحوصات.

كما يتحدث خلال المؤتمر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله العسيري، ويستعرض خلال المؤتمر «بروتوكول العزل المنزلي».