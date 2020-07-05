8 استخدامات للخل في تنظيف الملابس 

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن للكثير من المواد المستخدمة في الطهي أن يكون لها استخدامات أخرى في التنظيف، على سبيل المثال فإن صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم تُستخدم بعدة طرق للحفاظ على نظافة منزلك، فماذا عن استخدام الخل في غسيل الملابس؟

وبحسب موقع Daily Health Post، فإن الخل يُعد مفيدًا في غسل الملابس والمناشف، لكن يجب استخدامه بشكل صحيح.

لماذا الخل؟

هناك الكثير من منظفات الغسيل في السوق، ومن السهل العثور على إحداها ليناسب نوعية ملابسك، ومع ذلك فإن جميع الأنواع تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالصحة والبيئة على حد سواء مثل التريكلوسان والبارابين والفثالات والأمونيا وغيرها.

أما بالنسبة للخل، فيتم تصنعيه من خلال تخمير أنواع معينة من الفواكه على رأسها التفاح والتمر والعنب، ثم تركه مدة زيادة بحيث يتحول من الكحول إلى حمض الخليك أو الأسيتيك.

ويبلغ متوسط ​​مستوى الرقم الهيدروجيني أو الـ pH في الخل 2.5، وهو رقم كبير بالنسبة لأقمشة الملابس ولهذا السبب يجب تقطيره حتى يصل إلى النسبة المثالية للاستخدامات المنزلية ومهام التنظيف.

كيف يستخدم الخل للغسيل؟

هناك عدة طرق مختلفة لاستخدام الخل في غسيل الملابس:

1- إذا كنت ترغب في التخلي عن استخدام منظفات الغسيل تمامًا، يمكنك صب نصف كوب من الخل المقطر بدلاً من المنظف في بداية دورة الغسيل، ولا يجب استخدامه مع منظف الغسيل؛ لأن الخل حمضي والمنظفات قلوية وهو ما يلغي تأثيرهما معًا.

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2- استخدام الخل كمنعم للأقمشة، وذلك عن طريق إضافة كوب كامل من الخل المقطر مباشرة إلى الغسالة خلال دورة الشطف الأخيرة.

3- إزالة الروائح الكريهة من الملابس، وذلك عن طريق إضافة نصف كوب من الخل المقطر خلال دورة الشطف الأخيرة.

4- علاج البقع الصعبة، وذلك عن طريق نقع قطعة الملابس في نصف كوب من الخل الأبيض مخفف بـ 3 لتر من الماء، ثم غسلها كالمعتاد.

5- تبييض الملابس، وذلك باستخدام نصف كوب من الخل و 1/4 كوب من عصير الليمون و 1/4 كوب من مسحوق البوراكس.

6- تثبيت اللون، وذلك بإضافة نصف كوب من الخل المقطر إلى الدورة الأخيرة لغسيلك أو غسل الملابس بالخل المقطر.

7- إزالة علامات الصابون المزعجة والوبر، وذلك بإضافة نصف كوب من الخل المقطر إلى دورة الشطف الأخيرة، أو غسل ملابسك به مباشرة.

8- تنظيف الغسالة، عن طريق القيام بدورات غسيل فارغة بكوب واحد من الخل للحفاظ على نظافة الغسالة.

تحذير من استخدام الخل:

يجب الأخذ في الاعتبار أن الخل في النهاية هو حمض؛ لذلك يجب الحذر أثناء استخدامه فعلى سبيل المثال، لا يمكنك استخدامه على الأقمشة الرقيقة.

ويجب تأكد دائمًا من قدرة الغسالة على تحمل حموضة الخل المقطر، وذلك بالتحقق من الدليل أو الاتصال بالشركة المصنعة.

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