تفاصيل التحديثات والإضافات الجديدة في تطبيق توكلنا

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن تطبيق توكلنا عن توفر التحديث الجديد للمستخدمين على نظام أندرويد، ويضم التحديث الجديد عرض الحالة الصحية عن طريق الألوان لمستخدمي التطبيق، وإضافة إمكانية تسجيل زوار المملكة العربية السعودية في التطبيق.

ومن ضمن الإضافات الجديدة في تطبيق توكلنا أيضا إمكانية عرض نتائج اختبارات قياس للطلاب، بالإضافة إلى تحسينات عامة.

شروط التسجيل في توكلنا :

– وجود حساب في أبشر أو تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في أبشر.

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– التسجيل للمواطنين والمقيمين.

– التسجيل برقم الهوية وتاريخ الميلاد.

– التقيد بصيغة كلمة المرور، وهي 12 خانة على الأقل، حروف وأرقام إنجليزية على الأقل حرف كبير وحرف صغير ورقم.

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