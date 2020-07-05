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2020-07-05 اصطدام مركبة بحاجز خرساني وإصابة قائدها بمكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة شهد حي أبو مراغ بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأحد، حادث انحراف مركبة عن مسارها واصطدامها بحاجز خرساني؛ مما أدى إلى إصابة قائدها. Advertisements وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية “911”، أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور. وأضاف المركز الوطني للعمليات الأمنية أنه تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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