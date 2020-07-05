شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 91 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
نفذت منطقة أمانة المدينة المنورة الأسبوع الماضي 2487 جولة رقابية ميدانية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت أسفرت عن تحرير 742 إشعاراً ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 37 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلاق 91 منشأة، وسحب 225 عينة من الأغذية للتأكد من سلامتها للإستهلاك البشري، فيما أتمت الفرق الميدانية 18 جولة إصحاح بيئي، وتعقيم وتطهير 42 موقعاً .
كما نفذت البلديات 427 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، ورفع 31.324 طناً من المخلفات المنزلية، وإزالة 11.081 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات .
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 91 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.