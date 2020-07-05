شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 91 منشأة مخالفة بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت منطقة أمانة المدينة المنورة الأسبوع الماضي 2487 جولة رقابية ميدانية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت أسفرت عن تحرير 742 إشعاراً ومخالفة ضد منشآت مخالفة، بينها 37 مخالفة للتدابير الصحية في المراكز التجارية، وأغلاق 91 منشأة، وسحب 225 عينة من الأغذية للتأكد من سلامتها للإستهلاك البشري، فيما أتمت الفرق الميدانية 18 جولة إصحاح بيئي، وتعقيم وتطهير 42 موقعاً .

كما نفذت البلديات 427 جولة نظافة باستخدام 7100 لتر من المطهرات والمعقمات، ورفع 31.324 طناً من المخلفات المنزلية، وإزالة 11.081 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات .