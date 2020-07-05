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2020-07-05 أمانة القصيم تنجز 88% من مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة متابعات الخليج 365 - القصيم أنهت أمانة منطقة القصيم 88% من الأعمال الإنشائية لمشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق علي بن أبي طالب بمدينة بريدة وبلغت النسبة المنقضية من المشروع 90%. Advertisements وقد أنهت الأمانة مؤخراً الأعمال الخرسانية وأعمال الردم وتوريد أعمال الإنارة وأعمال سفلتة منطقة الدوران أسفل الجسر، وتجري أعمال التشطيبات الرئيسية على الحواجز الخرسانية وأعمال الأرصفة. ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع طريق الملك عبدالله الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية بالمدينة ، والذي يعتبر ناقل حركة رئيسي من شمال إلى جنوب المدينة بطول يتجاوز 25 كيلومتراً. جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

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