فيديو.. ترامب يصف المحتجين بالنازيين ويردون عليه بإغراق كولومبوس

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قام المتظاهرون في بالتيمور بسحب تمثال كريستوفر كولومبوس وأغرقوه في ميناء هيلين دينيش بينتلي في تحدٍ صارخ لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بعد أن وصفهم بـ النازيين والإرهابيين، في خطابه بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

وتسربت كراهية ترامب لمتظاهري حياة السود مهمة Black Lives Matter إلى خطابه في الرابع من يوليو في البيت الأبيض، حيث قارنهم بالنازيين والإرهابيين قائلًا: الأبطال الأمريكيون هزموا النازيين، وأخرجوا الفاشيين، وأطاحوا بالشيوعيين، وأنقذوا القيم الأمريكية، وأيدوا المبادئ الأمريكية، وطاردوا الإرهابيين حتى أقاصي الأرض.

ويأتي رد فعل المتظاهرين على خطاب ترامب بعد يوم واحد فقط من التحذير من أن الأشخاص الذين يشوهون أو يضرون التماثيل ستكون عقوبتهم السجن لمدة 10 سنوات على الأقل.

ومع ذلك، استخدمت مجموعة من المتظاهرين الحبال لإسقاط النصب التذكاري وإلقائه في الميناء الداخلي في المدينة.

وبحسب ما ورد كانت الشرطة في مكان الحادث لكنها لم تتدخل، حيث أوضح المتحدث باسم عمدة بالتيمور، برنارد يونغ، أن حماية التماثيل لم تكن أولوية لقسم الشرطة الذي يركز أكثر على جرائم القتل والشغب والنهب.

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ووثق مقطع فيديو لحظة تحطيم تمثال المستكشف الإيطالي وإغراقه في ميناء المدينة، حيث استخدم المتظاهرون الحبال الطويلة لإسقاطه وسط فرحة عارمة و هتافات صاخبة.

وبعد ذلك، تجمعت مجموعة أخرى من المتظاهرين حول التمثال وأمسكوا الحبال وبدأوا في جره إلى الميناء الداخلي.

ويُعد إسقاط التمثال جزءاً من حركة المتظاهرين تهدف إلى إلقاء الضوء على تجاوزات الرموز الأمريكية بحق المواطنين السود مثل استخدامهم كعبيد ورقيق أو ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضدهم أو كونهم مستعمرين.

وتمت الإطاحة بتماثيل كولومبوس أو تخريبها في ولايات مثل ميامي، فرجينيا، مينيسوتا، وبوسطن.

ولا تزال الاحتجاجات الأمريكية مشتعلة في جميع أنحاء الولايات متحدين بذلك الرئيس الأمريكي، حيث أضرم بعض المحتجين النار في العلم الأمريكي بالقرب من المكان الذي ألقى فيه ترامب خطابه بمناسبة الرابع من يوليو، وقاموا بذلك مرة أخرى أمام برج ترامب وفوق نجمته في ممشى مشاهير هوليوود.

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