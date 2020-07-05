السعودية | أصيب بكورونا.. صاحب الصورة الشهيرة بتقبيل العلم السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب صاحب الصورة الشهيرة، بتقبيل العلم السعودي، المُسن مسفر الغامدي والتي أصبحت أيقونة، استخدمت في العديد من المنتجات الإعلامية المختلفة، والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات ماضية، بفيروس كورونا المستجد، ليرقد في مستشفى الباحة.
وأكد ابنه عبدالله إصابته بكوفيد 19، طالباً الدعاء لوالده بالشفاء العاجل في تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، تفاعل معها النشطاء بشكل واسع.
كما طمأن بأن حالة والده مستقرة بفضل الله، ثم بفضل الدعوات من المتابعين والمجتمع السعودي عبر الكثير من منصات التواصل.
هذا وحكى عبدالله قصة صورة والده الشهيرة، حين تصرف بعفوية ليوثقها المصور المحترف أنس الزهراني أثناء تواجده في محل للأثاث يملكه والده.
وقال: "الصورة أسعدت والدي، وجعلته يشعر بالفخر والاعتزاز، فأي مواطن سعودي يفخر بأن يكون له مثل هذه الصورة المعبرة عن مشاعر الانتماء والوطنية".
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