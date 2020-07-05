محمد بن مسعود - الدمام - أكد استمرار جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.فلسطين فيروس كورونا الجديد 05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 11:55 AM Advertisements أكد استمرار جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار. الكلمات المفتاحية ، لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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