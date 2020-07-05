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قامت "صحة الرياض" أخيراً بدعم القطاع الصحي بمحافظة عفيف بعدد من الأجهزة الطبية والتقنية والأدوات والمستلزمات الطبية المختلفة، في إطار سعيها لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في القطاع وتحسين معدلات الأداء وتجويد الخدمة الصحية.
وأوضحت "صحة الرياض" أن هذه التدعيمات تمثل المرحلة الأولى من الدعم، حيث تم التركيز فيها على خطط التوسع في العمليات الجراحية للفترة القادمة بالمستشفى ليتزامن ذلك مع الدعم الطبي القادم ضمن برنامج استقطاب القوى العاملة الطبية المتخصصة الدائم لضمان تقديم خدمات طبية مكتملة للمستفيدين والحد من نسب الإحالات للمستشفيات التخصصية وتلبية التطلعات والطموحات للمستفيدين من الخدمات الصحية بعفيف.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى عفيف العام تبلغ سعته السريرية 130 سريراً.صحة الرياض محافظة عفيف
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 11:35 AM
لتطوير خدماتها والحد من نسب الإحالات للمستشفيات التخصصية
قامت "صحة الرياض" أخيراً بدعم القطاع الصحي بمحافظة عفيف بعدد من الأجهزة الطبية والتقنية والأدوات والمستلزمات الطبية المختلفة، في إطار سعيها لتطوير الخدمات الصحية المقدمة في القطاع وتحسين معدلات الأداء وتجويد الخدمة الصحية.
وأوضحت "صحة الرياض" أن هذه التدعيمات تمثل المرحلة الأولى من الدعم، حيث تم التركيز فيها على خطط التوسع في العمليات الجراحية للفترة القادمة بالمستشفى ليتزامن ذلك مع الدعم الطبي القادم ضمن برنامج استقطاب القوى العاملة الطبية المتخصصة الدائم لضمان تقديم خدمات طبية مكتملة للمستفيدين والحد من نسب الإحالات للمستشفيات التخصصية وتلبية التطلعات والطموحات للمستفيدين من الخدمات الصحية بعفيف.
تجدر الإشارة إلى أن مستشفى عفيف العام تبلغ سعته السريرية 130 سريراً.
، دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة ومعدات طبية وتقنية مختلفة ،
المصدر : الخليج 365
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