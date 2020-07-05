- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، صباح اليوم، وقع على طريق مكة جدة السريع؛ فيما تم نقل المصابين الذين وُصفت إصابتهم بالخطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع" قبل كوبري الشميسي بالتحديد، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 3 إصابات (حالتان خطيرتان، وحالة متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 11:18 AM
بلاغ تَلَقّته عمليات الهلال الأحمر تحركت على إثره 3 فِرَق إسعافية إلى الموقعشاهد.. حادث على طريق "مكة- جدة السريع" يصيب 3 بينهم حالتان خطيرتان
أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، صباح اليوم، وقع على طريق مكة جدة السريع؛ فيما تم نقل المصابين الذين وُصفت إصابتهم بالخطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم، الأحد بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم على طريق "مكة- جدة السريع" قبل كوبري الشميسي بالتحديد، وبه عدد من المصابين، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 3 إصابات (حالتان خطيرتان، وحالة متوسطة)، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.
، شاهد.. حادث على طريق "مكة- جدة السريع" يصيب 3 بينهم حالتان خطيرتان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حادث على طريق "مكة- جدة السريع" يصيب 3 بينهم حالتان خطيرتان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.